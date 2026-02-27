Giugliano, sequestrato gommista per abusi edilizi e scarichi industriali non autorizzati

Proseguono senza sosta i controlli contro l’inquinamento ambientale nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Nell’ambito delle attività coordinate dalla Prefettura di Napoli e dall’Incaricato per il contrasto ai roghi tossici, la Polizia Municipale di Giugliano in Campania, insieme ai militari dell’Esercito Italiano, ha sequestrato un’attività di gommista in Corso Campano.

Controllo con Esercito Italiano: scoperti abusi edilizi

Nel corso di un’attività di secondo livello, due equipaggi hanno effettuato un’ispezione documentale e strutturale presso l’esercizio commerciale. Dagli accertamenti sono emersi gravi abusi edilizi: realizzati senza alcun titolo un deposito e un bagno per una superficie complessiva di circa 130 metri quadrati.

Le opere risultavano completamente prive delle necessarie autorizzazioni urbanistiche.

Scarichi industriali senza autorizzazione

Ulteriori irregolarità sono state riscontrate in materia ambientale. L’attività, infatti, sarebbe risultata priva di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, configurando una violazione della normativa ambientale vigente. Alla luce delle irregolarità accertate, il capannone, la merce e le attrezzature sono stati sottoposti a sequestro preventivo.

Titolare denunciato per inquinamento ambientale

Il titolare dell’attività, un 45enne residente in un comune limitrofo, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per abusi edilizi e per inquinamento ambientale legato allo scarico non autorizzato di reflui industriali.