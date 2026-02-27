Sant’Antimo, inaugurata la nuova Casa di Comunità: open day per i cittadini, attivato anche il SerD

Questa mattina inaugurazione e open day per la nuova Casa di Comunità di via Solimene a Sant’Antimo. La struttura dell’Asl Napoli 2 Nord nasce per fornire assistenza ai pazienti cronici e rafforzare la prevenzione sul territorio. Qui i cittadini possono trovare medici di base, pediatri, infermieri e specialisti: una sede che garantisce assistenza, prevenzione ed esami di primo livello, diventando un punto di riferimento vicino casa per cure semplici e presa in carico dei pazienti cronici. Inaugurata anche la struttura che ospita il SerD, presente accanto alla Casa di Comunità, per ampliare ulteriormente l’offerta sanitaria sul territorio. Quella di Sant’Antimo è tra le quattro Case di Comunità attive sul territorio dell’Asl Napoli 2 Nord: la quarta sarà inaugurata la prossima settimana ad Arco Felice.