Premio Letterario “Città di Mugnano”: al via la nuova edizione

Il Sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, e l’assessora alla Cultura Daniela Puzone sono lieti di annunciare la nuova edizione del Premio Letterario “Città di Mugnano”, un’iniziativa che conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione della cultura, della scrittura e del talento tra i giovani del territorio.

Il Premio si articola in due sezioni: la prima sezione è rivolta agli studenti delle scuole medie e degli istituti superiori del territorio, con l’obiettivo di stimolare la creatività e valorizzare le capacità espressive delle nuove generazioni; la seconda sezione è aperta a tutti gli studenti residenti a Mugnano e iscritti a qualsiasi istituto secondario di secondo grado, anche al di fuori del territorio comunale. Per questa categoria, i candidati potranno inviare i propri elaborati inediti entro e non oltre le ore 12:00 del 27 marzo all’indirizzo email: [email protected]

Tutti gli elaborati saranno esaminati e valutati da un’apposita commissione nominata per garantire imparzialità e qualità nella selezione delle opere. La partecipazione al Premio è completamente gratuita. «Con il Premio Letterario “Città di Mugnano” – dichiarano il Sindaco e l’Assessora – vogliamo offrire ai nostri giovani uno spazio di espressione autentico, un’occasione per raccontarsi e per mettere in luce talento, sensibilità e capacità di riflessione. Investire nella cultura significa investire nel futuro della nostra comunità.»

Per conoscere modalità di partecipazione, requisiti e dettagli, è possibile consultare il bando ufficiale. Mugnano continua così a promuovere iniziative culturali capaci di coinvolgere i giovani e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

CLICCA QUI PER IL MODULO DI ISCRIZIONE

COMUNICATO STAMPA