La terza età protagonista di una serata speciale organizzata dal Centro Auser di Giugliano

Passioni che non invecchiano e talento che continua a crescere.

È la terza età vissuta all’insegna della condivisione quella raccontata dallo spettacolo teatrale promosso dall’associazione Auser di Giugliano.

Un appuntamento ormai consueto, nato da valori condivisi e dalla voglia di non smettere mai di coltivare le proprie passioni. Il palco dell’auditorium della biblioteca comunale si è trasformato in un luogo di incontro e partecipazione, con tanti cittadini ultra sessantenni protagonisti di una serata speciale.

In platea anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale, presenti per testimoniare il sostegno a una delle realtà più attive del territorio, da anni punto di riferimento per gli anziani.

Un esempio concreto di socialità, cultura e inclusione che dimostra come l’età non sia un limite, ma una risorsa.