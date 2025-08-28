Si terranno oggi, giovedì 28 agosto, i funerali di Ciro Luongo, il vice ispettore della Polizia di Stato di 58 anni ucciso lo scorso 18 agosto a Melito, nella provincia di Napoli. La camera ardente sarà allestita in mattinata presso la casa funeraria di Villaricca, mentre le esequie si svolgeranno alle 16.30 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Giugliano, dove colleghi, amici e cittadini potranno dare l’ultimo saluto al poliziotto.

Oggi a Giugliano i funerali di Ciro Luongo, il vice ispettore ucciso dal figlio della compagna

Luongo è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di Melito, immerso in una pozza di sangue, con diverse ferite da coltello. Pochi minuti dopo il delitto i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno rintracciato e fermato il presunto responsabile: Roberto Marchese, 21 anni, figlio della compagna del vice ispettore.

Durante l’interrogatorio davanti al giudice, il giovane avrebbe confessato l’omicidio, spiegando di aver agito al culmine di una lite scaturita da un episodio banale: la fuga di un pappagallino. La versione, giudicata assurda dagli inquirenti, si inserisce in un quadro già segnato da tensioni e dissidi familiari che, secondo le indagini, andavano avanti da tempo.

La tragica vicenda ha scosso profondamente la comunità di Melito e l’intero corpo della Polizia di Stato. Colleghi e conoscenti ricordano Luongo come un uomo generoso e un servitore dello Stato che aveva dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia.