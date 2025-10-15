La tiktoker Rita De Crescenzo, con uno dei figli, a processo per diffamazione e minacce al deputato Francesco Emilio Borrelli. Fissata per il 3 febbraio l’udienza predibattimentale. La vicenda risale a maggio 2025, quando il parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra presentò un esposto alla Procura di Napoli dopo la pubblicazione, sui canali social dei due (De Crescenzo conta circa 2 milioni di follower su TikTok), di una serie di video con insulti e frasi minacciose indirizzate a Borrelli.

Offese e minacce online al deputato Borrelli: Rita De Crescenzo e suo figlio a processo

Secondo l’esposto, i contenuti includerebbero affermazioni del tipo: «Devo essere il tuo incubo, mi devi sognare la notte. È venuta l’ora che distruggo io te, hai trovato un osso duro». La Procura ha ricondotto alle contestazioni una raccolta di clip – 14 video secondo quanto riportato nell’esposto – che ora costituiscono il nucleo dell’indagine.

Commentando la fissazione dell’udienza, Borrelli ha sottolineato che si tratta della prima di diverse denunce presentate contro la tiktoker e il familiare, ribadendo la necessità che “quanto prima la vicenda venga valutata da un giudice”: “Non è ammissibile – ha detto il parlamentare – infamare, aggredire e minacciare qualcuno restando impuniti”. Il deputato ha inoltre dichiarato di aver depositato tutti i video che, a suo avviso, contengono persino minacce di morte e inviti alla camorra a eliminarlo.