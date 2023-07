Non avere più discriminazioni: questo il motivo alla base della proposta di legge sull’oblio oncologico che vede come prima firmataria la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi oggi a Casoria per parlarne ai cittadini

La parlamentare, nel corso del suo intervento, ha spiegato come ci fosse un motivo personale che la lega all’ospedale Santa Maria della Pietà dei Camilliani. Struttura che ha un reparto di oncologia noto per la bravura ma anche umanità dei suoi medici.