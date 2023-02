E’ stato pubblicato il bando per la progettazione esecutiva del nuovo ospedale di Giugliano da parte dell’Asl Napoli 2 Nord. Prosegue dunque l’iter per la realizzazione del nosocomio che sorgerà nei pressi del parco commerciale “Grande Sud”. Il progetto è stato fortemente voluto dalla Regione Campania che ha stanziato oltre 60 milioni di euro.

Giugliano, al via la gara per il nuovo ospedale. Porcelli:

A seguire da vicino l’iter il consigliere regionale di maggioranza Giovanni Porcelli. “La notizia della pubblicazione della delibera contenente il bando per il nuovo ospedale giuglianese è di fondamentale importanza per l’intera area nord di Napoli – ha dichiarato l’esponente di Campania Libera -. Un progetto che, come regione, abbiamo sostenuto con forza e stiamo seguendo sin dal primo giorno dell’insediamento dell’esecutivo regionale”.

Porcelli ha poi concluso specificando le ricadute positive che porterà il nosocomio nell’ambito di tutto il comprensorio: “La struttura sarà un passo avanti nel potenziamento dei servizi per i cittadini del territorio. Si tratta di un ottimo segnale con cui finalmente riusciremo a dare un’ospedale degno di questo nome a un’area che comprende più di mezzo milione di abitanti”.