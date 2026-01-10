È online il nuovo episodio del podcast “Mera Attualità”, condotto da Maria Rosaria Ferrara, che anche oggi, sabato 10 gennaio, propone le due principali notizie più una della settimana da Napoli e dintorni in modo semplice e diretto.

Nuovo episodio del podcast “Mera Attualità”: cronaca e notizie da Napoli e dintorni

Si tratta del primo podcast originale firmato Teleclubitalia, un’iniziativa pensata per offrire approfondimenti chiari e immediati su cronaca, politica e attualità.

Tra i temi trattati oggi: il tentato agguato al fratello dell’allenatore del Cagliari nei Quartieri Spagnoli, con aggiornamenti sulle indagini; le prime scelte e posizioni del presidente della Regione Campania, Roberto Fico; e i 5 centesimi della discordia sulla tangenziale di Napoli, oggetto di discussione tra cittadini e istituzioni locali.

“Mera Attualità” si propone di raccontare le notizie in modo diretto e accessibile, pensato per chi vuole rimanere informato in pochi minuti, con contenuti affidabili e aggiornati sulla realtà napoletana e campana.