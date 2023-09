Multe più salate, che raddoppiano per le soste selvagge e che aumentano ancora di più per chiusa il telefonino mentre è alla guida. Il nuovo codice della strada, che inizierà a breve il suo percorso in Parlamento, cambia nel suo secondo passaggio a palazzo Chigi, dopo aver ascoltato le indicazioni arrivata da Regioni e Comuni.

Nuovo CdS: multe fino a 1700 euro e stop patente per chi usa cellulare

Usare il cellulare alla guida senza auricolari o modalità a viva voce costerà molto caro ai conducenti almeno fino a 1697 euro, 2 mesi senza patente e 10 punti, alla prima violazione.

L’esborso salirà fino a quasi 2600 euro per i recidivi. La multa per eccesso di velocità supererà i mille euro per chi viola per due volte i limiti in un centro abitato.

Il consiglio dei ministri ha approvato due provvedimenti: un disegno di legge che introduce interventi in materia di sicurezza stradale e la delega per la revisione del codice della strada. Interventi bandiera del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a cui sono andati i ringraziamenti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La volontà dell’esecutivo è quella di arrivare all’approvazione definitiva del testo entro la fine dell’anno.

Sospensione patente per chi è ubriaco o sotto effetto di droga

Chi viene trovato in stato di ebbrezza alla guida o “dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti” rischia la sospensione della patente fino a 3 anni. Per i recidivi, è vietato assumere alcolici prima di mettersi al volante: il limite di tasso alcolemico consentito si abbassa a 0 g/l, per tutti gli altri il limite è 0,5. Per quanto riguarda gli stupefacenti non ci sarà bisogno di mostrarsi in uno stato di alterazione psico-fisica, ma è sufficiente il sospetto che siano stati assunti per far scattare il test immediato: la positività comporterà la revoca della patente e la sospensione fino a tre anni.

“Ergastolo della patente” per reati gravi

Nel nuovo codice è prevista anche la revoca a vita della patente nel caso vengano commessi reati gravi, come ad esempio per gli automobilisti pirata che fuggono dopo un incidente stradale.

Sosta nei posti riservati ai disabili

Contravvenzioni più salate anche per chi si ferma o parcheggia negli stalli dedicati ai disabili: per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote vengono elevate a 165-660 euro (ora previste da euro 80 ad euro 328); per le auto, i furgoni e gli altri veicoli a 330-990 (ora prevista tra euro165 ad euro 660).

Neopatentati

Per i neopatentati passano a tre gli anni di guida obbligatoria prima di potersi mettere al volante di un’auto di grossa cilindrata. Se un minorenne viene scoperto alla guida senza patente e ubriaco o drogato dovrà aspettare fino ai 24 anni di età per ottenere la licenza alla guida.

In monopattino

Casco obbligatorio anche per i maggiorenni, targhe e assicurazione per tutti i monopattini. Chi circola senza contrassegno o assicurazione dovrà pagare una multa tra 100 e 400 euro. Divieto di circolazione contromano e sui marciapiedi, a meno che i veicoli non siano condotti a mano. Divieto di sosta selvaggia, anche sui marciapiedi e di circolazione nelle aree extraurbane. Multa da 200 a 800 euro anche per chiunque circoli con un monopattino privo di frecce e di freno su entrambe le ruote. Sanzioni anche per chi trucca il motore potenziandolo o per contraffazione dei dati del proprietario.