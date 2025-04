Potrebbe essere firmata nelle prossime ore l’ordinanza comunale sulla modifica degli orari della ztl ad Aversa. La novità principale contenuta nella bozza del provvedimento riguarda la divisione del centro cittadino, soprattutto via Roma, in due aree con orari differenti per il periodo estivo e per il periodo invernale.

Nuovi orari Ztl ad Aversa, centrosinistra attacca: “Provvedimento contro cittadini e piano traffico”

In merito a quello estivo, la zona a traffico limitato sarà attiva nelle arterie in cui essa ricade dalle 17 alle 21 nei giorni infrasettimanali; per il weekend, invece, scatterà dalle 10 alle 13.30 la mattina, la sera invece dalle 17 alla mezzanotte. Discorso diverso per via Seggio, cuore della movida normanna, dove la ztl sarà attiva – almeno secondo la bozza dell’ordinanza – dalle 19 fino al 2 del giorno successivo. Dalla minoranza, il centrosinistra attacca il sindaco Matacena invitandolo a rivedere gli orari e sottolinea come il provvedimento vada contro il piano traffico urbano approvato in consiglio comunale.