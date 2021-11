Arrivano le prime reazioni politiche alle nomine degli assessori del sindaco Pirozzi. Il consigliere di centrodestra Ascione non si dice deluso dalla scelta della sua ex compagna di partito Marilisa Taglialatela Scafati che oggi è assessore in quota Movimento 5 stelle.

Critiche da parte del consigliere di minoranza Luigi Sequino.

Duro il commento di Autonomia Costiera che in un post su Facebook ha scritto: “questa amministrazione è ancora peggio delle altre giunta che si sono susseguite alla guida del comune. Avevano detto che la fascia costiera non era il centro ma sarebbe stata il cuore di Giugliano. L’hanno abbandonata dopo aver preso i voti. Ladri di sogni. Si era detto che la legalità doveva essere al primo posto. Alcune scelte fatte esprimono una pochezza etica e morale che non mi aspettavo. Ma davvero pensate che i cittadini abbiano dimenticato le pagine più buie della storia amministrativa e giudiziaria di questa città? Siamo profondamente delusi e amareggiati per questo veloce è palese fallimento”.