Un nuovo evento sismico si è registrato a Pozzuoli. La terra ha tremato nuovamente alle 19:41. Il sisma ha registrato una magnitudo preliminare di 2.3.

Il terremoto è stato preceduto, pochi minuti prima, alle 19:27, da un evento tellurico di magnitudo 1.3, con epicentro localizzato nella zona della Solfatara.

Le città in cui è stata avvertita la scossa

La scossa è stata avvertita in diverse località, tra cui la stessa Pozzuoli, Arco Felice, Quarto, Pianura e Fuorigrotta. Tante le persone che, per lo spavento, si sono riversate in strada. Sui social un tam tam di segnalazioni anche da altre città.