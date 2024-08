Una carambola mortale che non ha lasciato scampo a Nunzio Gelsomino, il 42enne napoletano deceduto questa notte tra Giugliano e Qualiano, all’altezza della rotonda della Guardia di Finanza.

Nunzio morto tra Giugliano e Qualiano dopo il tragico incidente, il post della cugina: “Mi hai distrutta”

L’uomo era in compagnia di una 37enne di Sant’Antimo quando, improvvisamente, ha perso il controllo dell’auto impattando sullo spartitraffico per poi terminare la corsa contro un cancello di un’abitazione al civico 4. Nunzio è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi che hanno tentato di rianimarlo sul posto. La donna, invece, è stata trasportata in codice giallo presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso.

Intanto sui social sono comparsi diversi messaggi di cordoglio:”Me distrutt Nunzio Gelsomino, Io ti chiamavo ho Carnalon mio oggi quella Caranalita so sicura che la Dividerai insieme agli Angeli mi mancherai Cugino mio”