Nubifragio su Giugliano e comuni limitrofi, strade allagate e tombini saltati

Ancora temporali su Giugliano e l’intera area a nord di Napoli. Da diversi minuti un violento acquazzone si sta abbattendo sul tutto il comprensorio, rendendo le strade completamente impraticabili dagli automobilisti.

Nubifragio a Giugliano, strade allagate e tombini saltati

Secondo quanto documentato da alcuni automobilisti, le strade sono già completamente allagate rendendo pericoloso il passaggio delle auto e impedendo ai residenti di uscire di casa.

Disagi anche lungo l’Asse mediano e sulla circumvallazione esterna, così come sulle strade del centro città e dalla fascia costiera (Via Ripuaria, via Madonna del Pantano).