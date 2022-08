È bastata un pò di pioggia per mandare nuovamente in tilt intere città. L’ondata di maltempo, annunciata per oggi dalla Protezione Civile, sta creando già i primi disagi a Giugliano, a Napoli città e negli altri comuni della area nord.

Secondo quanto documentato da alcuni automobilisti, le strade sono già completamente allagate rendendo pericoloso il passaggio delle auto e impedendo ai residenti di uscire di casa.

Situazione ancor più delicata nel centro di Napoli. Vento e pioggia hanno reso la viabilità completamente impraticabili. Decine di auto sono rimaste bloccate al centro delle strade.

Maltempo, disagi e allagamenti a Giugliano

Altri disagi anche lungo l’Asse mediano e sulla circumvallazione esterna, così come sulle strade dalla fascia costiera (Via Ripuaria, via Madonna del Pantano): grosse pozzanghere hanno reso complicata la circolazione stradale; si registrano rallentamenti sia in direzione Napoli che in direzione Lago Patria.