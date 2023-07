E’ morto annegato nella piscina per recuperare un giocattolo. A perdere la vita il piccolo Francesco Pioppi, due anni. La tragedia si è consumata ieri sera nella frazione di Sant’Antonio in Mercadello a Novi (Modena).

Annega in piscina per recuperare un giocattolo, addio al piccolo Francesco Pioppi

Secondo una prima ricostruzione, il bimbo avrebbe approfittato di un momento di distrazione dei genitori per arrampicarsi sul bordo vasca di una piscina montata nel giardino in occasione della festa della sorellina. Il minorenne si sarebbe sporto per recuperare uno dei giocattoli che galleggiavano sulla superficie dell’acqua e sarebbe caduto.

A trovare poco dopo il corpo esanime del piccolo il papà: le urla hanno fatto accorrere – come spiega Il Resto del Carlino – un’infermiera che abita lì vicino e che ha cercato di rianimarlo. Purtroppo però, per il piccolo Francesco, non c’è stato niente da fare. E’ deceduto prima dell’arrivo al pronto soccorso del Policlinico di Modena.

Le indagini

Sul luogo della tragedia sono poi accorsi i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso. La vicina di casa ha raccontato cosa è accaduto a Il Resto del Carlino: “Ho sentito le urla e poi l’arrivo dell’ambulanza. Il bimbo cercava il papà per avere il suo latte caldo prima di dormire, e lui era fuori con il giardiniere. Senza essere visto, il bimbo si è arrampicato sulla scaletta della piscina e si è buttato forse per prendere un giochino. A quel punto il padre, sentito il rumore, si è precipitato a bordo vasca”.

Foto: Il Resto del Carlino