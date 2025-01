Serata di paura a Mugnano, dove nella serata di ieri un deposito di calzature e pellami è andato a fuoco in via Ada Negri. Sul posto carabinieri e Vigili del Fuoco.

Notte di fuoco a Mugnano, in fiamme deposito di calzature: due famiglie evacuate

La notizia è rimbalzata sui social dopo le 20, quando le fiamme provocate dal rogo hanno messo in allerta decine di residenti del centro. Sul posto sono giunti i pompieri – che hanno subito domato le fiamme – i militari dell’Arma e una squadra del 118. La strada è rimasta chiusa per diverse ore così da consentire le operazioni di spegnimento, andate avanti dalle 21 fino all’1 e 30 della notte. Disagi anche per i cittadini, costretti a tapparsi in casa per evitare il contatto con le esalazioni prodotte dall’incendio.

Non si conosce l’entità dei danni, ma con certezza si sa che è un Vigile del Fuoco del Distaccamento di Scampia è rimasto seriamente ferito. Per lui ustioni di secondo grado e un trauma cranico. Il pompiere è attualmente ricoverato presso l’ospedale di Giugliano e le sue condizioni sono monitorate dal personale sanitario. Nella serata di ieri due famiglie di un palazzo adiacente al deposito sono state evacuate a scopo precauzionale ma hanno fatto rientro appena accertata l’assenza di pericoli per la stabilità dell’edificio.