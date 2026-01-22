Logoteleclubitalia

Notte di follia a Giugliano: ragazzi provano a dare fuoco alle giostrine nella villa comunale

Notte di follia a Giugliano: ragazzi provano a dare fuoco alle giostrine nella villa comunale
Banner Union2 Sito

Alcuni ragazzi hanno tentato di dare fuoco alle giostrine della villa comunale di Giugliano nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio, rischiando di provocare un incendio e danni gravi in una delle aree più frequentate da famiglie e bambini. Un gesto che poteva trasformarsi in un grave incendio e causare danni ingenti. Il peggio, però, è stato evitato grazie al pronto intervento di alcune persone presenti in zona.

Il tentativo di incendio nella villa comunale

Secondo quanto riferito, il gruppo di giovani avrebbe iniziato a appiccare le fiamme alle strutture dedicate ai più piccoli, mettendo a rischio non solo le giostrine, ma anche l’intera area della villa comunale. Una situazione pericolosa che avrebbe potuto degenerare rapidamente, considerando la presenza di materiale infiammabile e la possibilità che il fuoco si propagasse.

Decisivo l’intervento dei presenti: disastro evitato

A fermare il tentativo di incendio sono stati alcuni cittadini che si trovavano al bar nei pressi della villa comunale. Notando ciò che stava accadendo, sono intervenuti immediatamente interrompendo l’atto vandalico e riuscendo ad evitare conseguenze peggiori. Un intervento rapido che ha impedito un possibile disastro, salvaguardando l’area giochi e l’incolumità delle persone presenti.

 

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto