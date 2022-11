Attimi di terrore quelli vissuti da un ragazzo a Giugliano. La sua auto è stata bersagliata da alcune pietre lanciate dal cavalcavia nei pressi di Gloria, nel tratto di strada che collega la città alla fascia costiera.

Giugliano, lancio di sassi dal cavalcavia

Come racconta la vittima a Teleclubitalia, mercoledì notte 2 novembre, ignoti avrebbero lanciato un grosso masso dal ponte prendendo in pieno il parabrezza dell’auto, una Peugeot 2008, che procedeva su via San Francesco a Patria, in direzione Lago Patria. “Hanno rischiato di uccidermi”, ha raccontato il giovane. “Era notte fonda quando hanno lanciato un masso che ha distrutto il paraurti anteriore della mia auto.”

Fortunatamente il conducente della Suv non avrebbe riportato gravi ferite, anche se le conseguenze potevano essere ben più gravi, mentre l’auto ha subito ingenti danni. La grossa pietra ha colpito il lato destro del parabrezza mandandolo in frantumi.

Il giovane ha sporto regolare denuncia ai militari dell’arma della locale stazione che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto e risalire all’identità degli autori.