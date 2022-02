Preoccupazione e ansia tra i fan di Nonna Margherita per le condizioni di salute di della nipote, Mariagrazia Imperatrice, ricoverata d’urgenza in ospedale per un problema cardiaco. La giovane è a Londra, al St. Thomas’ Hospital. La sua bacheca Facebook è stata inondata di messaggi di vicinanza e sostegno.

Ansia per i fan di Nonna Margherita, la nipote Mariagrazia ricoverata in ospedale

Mariagrazia ha curato e promosso in questi anni l’immagine di Nonna Margherita, arzilla 84enne napoletana star dei social che vanta oltre 400mila followers su Facebook e oltre 80mila su Instagram. Vive e lavora da tempo a Londra e oggi è ricoverata in ospedale in condizioni serie. AL momento del ricovero, pochi giorni fa, è stata lei a rassicurare i suoi fan scrivendo un messaggio sui social. “Volevo ringraziare tutti per i messaggi e la forza che mi state dando, appena avrò più forze farò una diretta per raccontarvi. Sono ancora molto debole per ora ma ci tengo a farvi sapere che non si tratta di Covid ma di tutt’altro… grazie a tutti, tornerò presto, sognatori”.

Condizioni peggiorate

Le informazioni che trapelano però non sono delle migliori. Dopo una storia apparsa su Instagram il giorno di San Valentino, in cui Mariagrazia scherzava sul suo ricovero, le condizioni di salute della nipote di Nonna Margherita sarebbero peggiorate nel ultime ore. A renderlo noto proprio Nonna Margherita, che ha scritto: “Ho appena saputo che le condizioni di Mariagrazia sono peggiorate, vi chiediamo una preghiera e tanto amore”. Il post della nonnina è stato sommerso di like e messaggi, in cui i seguaci di entrambi augurano a Mariagrazia una pronta guarigione e un ritorno alla normalità.