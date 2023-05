Tutti si sarebbero aspettati Marisa Laurito. E invece, a girare nudo per Napoli, è stato l’attore e comico Francesco Paolantoni, che ha deciso di mantenere la promessa fatta a “Le Iene” per celebrare il terzo scudetto del Napoli.

Non è Marisa Laurito: Paolantoni senza veli sul lungomare per festeggiare lo scudetto

La presenza di Paolantoni non è passata inosservata a turisti e residenti. Sono centinaia le foto e i video girati con gli smartphone. In realtà l’attore non è completamente nudo. A coprirgli le parti intime, un pentolone pieno di pasta e patate. Sulle spalle una sciarpa azzurra.

A quanto pare la promessa di girare nudo per il lungomare fu strappata a Francesco Paolantoni da “Le Iene”, nota trasmissione televisiva di Italia1, nel mese di gennaio. “Se il Napoli vince lo scudetto, sfilo nudo per strada mangiando solo la pasta e patate, ma senza provola“. Nota infatti l’avversione dell’attore per la variante della storica ricetta napoletana con l’aggiunta della provola. Ma cambia poco: Paolantoni ha mantenuto fede ai suoi impegni e nel pomeriggio di oggi, 5 maggio, sta sfilando senza veli per le strade della città.

Niente da fare invece per l’attrice Marisa Laurito, che ha smentito categoricamente l’iniziativa di girare nuda per Napoli vestendosi soltanto di una bandiera azzurra. “Non ho l’età”, ha detto candidamente agli organi di stampa.