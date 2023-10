Momenti di paura questa mattina sulla ss7 bis (Nola-Villa Literno), all’altezza di Acerra: un grosso autoarticolato ha sfondato il guardrail e ha invaso l’altra corsia. Un’auto si è schiantata contro il mezzo nel tentativo di frenare. Ci sarebbero feriti.

Nola-Villa Literno, strage sfiorata: tir invade l’altra corsia e un’auto si schianta

Le circostanze dell’incidente sono ancora poco chiare. Da una prima ricostruzione, il conducente del mezzo pesante avrebbe perso il controllo del tir e avrebbe sfondato il guardrail che separa le due corsie invadendo la carreggiata opposta.

Un automobilista alla guida di un’Alfa ha impattato contro l’autoarticolato finendo sotto il rimorchio. Non è chiaro se siano rimaste coinvolte altre auto provenienti dall’altra direzione.

Traffico deviato

Da accertare le cause dell’incidente: il camionista potrebbe aver avuto un malore, oppure potrebbe aver sterzato bruscamente per evitare l’impatto con un altro veicolo. Determinanti sarebbero risultate le condizioni dell’asfalto, reso scivoloso dalla pioggia battente di queste ore. Traffico in tilt in entrambe le direzioni.

I veicoli provenienti da Villa Literno – fa sapere l’Anas – in direzione di Nola vengono deviati con uscita obbligatoria allo svincolo dell’autostrada A1 “Milano-Napoli” oppure con uscita consigliata al precedente svincolo di Caivano-Zona Industriale.