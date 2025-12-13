Nola, sequestrati oltre 2 kg di hashish: arrestato 33enne

Oltre 2 chilogrammi di sostanze stupedacente sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri, venerdì 12 dicembre a Nola, durante un’operazione antidroga disposta dalla Questura di Napoli.

Il controllo e il sequestro della droga

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Nola, con il supporto di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Durante un controllo presso l’abitazione dell’uomo, i poliziotti hanno rinvenuto oltre 2 chilogrammi di hashish e circa 40 grammi di marijuana.

Armi e materiale per lo spaccio

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati anche una pistola a salve, 8 cartucce a salve, 5 coltelli, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 205 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. Alla luce degli elementi raccolti, il 33enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.