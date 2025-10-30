Paura questa mattina in via Pepe 5, nel rione Gescal a Nola, dove un incendio ha devastato un appartamento al piano terra di un condominio di 15 abitazioni. Le fiamme, rapidamente estese, hanno reso necessario l’evacuazione dell’intero stabile.

Nola, incendio distrugge appartamento: evacuato condominio, quattro persone soccorse

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo, e i Carabinieri della sezione radiomobile di Nola e della stazione di San Gennaro Vesuviano, impegnati nelle indagini per chiarire l’origine dell’incendio. Quattro residenti sono stati soccorsi: tre hanno ricevuto assistenza direttamente sul luogo, mentre un altro è stato trasportato all’ospedale di Nola. Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita.

L’appartamento al piano terra è andato completamente distrutto, mentre gli altri alloggi del condominio hanno subito danni contenuti, principalmente legati al fumo e alla dispersione d’acqua. Le indagini dei Carabinieri proseguono per determinare le cause del rogo e verificare eventuali responsabilità.