Nola, cagnolini abbandonati senza cibo e tra gli escrementi: salvati dai carabinieri

Quello che sembrava un altro terribile caso di abbandono si è trasformato in un’operazione lampo che ha messo in moto un’enorme rete di solidarietà. Nei giorni scorsi un cane era stato segnalato in condizioni gravissime in un’abitazione di Nola. I Carabinieri erano intervenuti, ma il proprietario risultava irreperibile e dell’animale nessuna traccia.

Nola, animali abbandonati senza cibo e tra gli escrementi: salvati dai carabinieri

Le segnalazioni del deputato Francesco Emilio Borrelli, dell’animalista Enrico Rizzi, dell’OIPA e l’intervento della trasmissione Ore 14 con Milo Infante hanno acceso i riflettori sul caso, mobilitando migliaia di persone. Grazie alle indagini e all’analisi delle telecamere, i Carabinieri hanno scoperto che un uomo aveva raggiunto l’abitazione e portato via due Amstaff a bordo di un furgone. Il mezzo è stato rintracciato e i cani sono stati recuperati e messi in sicurezza.

Ora sono sotto sequestro, lontani dal pericolo e finalmente al sicuro. Le posizioni dei due uomini coinvolti sono ora al vaglio delle autorità. Noi continuiamo a sperare che per questi piccoli guerrieri si apra un capitolo nuovo, fatto solo di cura, rispetto e amore.