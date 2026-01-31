Nola. Bimba di un anno ingerisce hashish e finisce in ospedale: denunciato il padre

Paura nella tarda serata di ieri a Nola, dove una bambina di appena un anno è stata ricoverata in ospedale dopo aver ingerito una modica quantità di hashish. L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte, quando il personale sanitario ha richiesto l’intervento dei carabinieri per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Intervento dei carabinieri in ospedale

I militari sono intervenuti presso il presidio ospedaliero su segnalazione dei sanitari che avevano in cura la piccola. Subito sono stati avviati gli accertamenti per comprendere come la sostanza stupefacente fosse finita nella disponibilità della bambina.

La responsabilità ricade sul padre

Dalle verifiche è emersa la responsabilità del padre della minore, un 26enne residente di Brusciano e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato per l’ipotesi di omessa custodia di sostanza stupefacente, con conseguenze sull’incolumità della figlia.

Le condizioni della bambina

La bimba è stata sottoposta a controlli medici approfonditi. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma resta ricoverata per gli accertamenti di rito e per il monitoraggio delle sue condizioni cliniche. La vicenda è stata segnalata anche ai servizi sociali, che valuteranno la situazione familiare e l’eventuale adozione di provvedimenti a tutela della minore.