Nola, arrestato 22enne per spaccio: sequestrati hashish, marijuana e oltre mille euro

Operazione antidroga della Polizia di Stato a Nola, dove nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato di Nola hanno arrestato un 22enne nolano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il controllo nell’abitazione

Durante specifici servizi di controllo del territorio, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione del giovane, rinvenendo numerosi elementi riconducibili all’attività di spaccio. In particolare sono stati sequestrati 3 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 97 grammi e 4 involucri di marijuana per un totale di circa 27 grammi.

Droga, strumenti e denaro contante

Nel corso del controllo sono stati trovati anche un bilancino di precisione, un taglierino con lama intrisa di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento della droga e 1.050 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Arresto e provvedimenti

Alla luce degli elementi raccolti, il 22enne è stato tratto in arresto dal personale della Polizia di Stato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.