Un episodio di violenza gratuita ha scosso la quiete di San Paolo Belsito, piccolo centro del Nolano.

Nola, 4 giovani vanno a casa di una disabile per insultarla e lanciarle pietre: denunciati

Un 19enne e tre minorenni, tra i 15 e i 17 anni, sono entrati nel giardino di una donna con problemi psichici, lanciando pietre e oggetti contro la sua abitazione e insultandola pesantemente.

I fatti risalgono al 5 settembre. L’azione, inizialmente scambiata per una bravata, si è rivelata un atto di vera crudeltà. La vittima, sconvolta e in preda all’agitazione, è stata soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale.

Le indagini dei Carabinieri di San Paolo Belsito hanno portato all’identificazione dei quattro ragazzi, che ora dovranno rispondere delle loro azioni. Gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi di violenza privata e lesioni colpose.