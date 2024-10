Gli avevano regalato la moto pochi giorni prima. Un’Aprilia 750 nuova di zecca. Ma proprio in sella a quella moto Luciano Corcione, 19 anni, ha trovato la morte. L’incidente è avvenuto ieri, 7 ottobre, in via Vittorio Veneto a Nola, intorno alle 18.

Nola, Luciano Corcione muore in un incidente: moto regalata pochi giorni fa

Il ragazzo, originario di Ottaviano, stava viaggiando sulla due ruote in direzione Nola quando avrebbe tentato di sorpassare l’auto che lo precedeva. Così come emerge dall’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona, acquisite dalla Polizia Municipale, Luciano si sarebbe schiantato frontalmente con una Fiat Panda che proveniva dalla direzione opposta mentre sorpassava una Lancia Y.

L’impatto è stato fatale. Il 19enne è sbalzato dalla sella rovinando al suolo. Il suo cuore ha smesso di battere e il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il conducente della Panda è stato portato in ospedale ma non risulta avere lesioni. Sarà sottoposto agli esami tossicologici di routine. Tocca alla Polizia Municipale ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e accertare eventuali responsabilità.

