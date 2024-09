Un 81enne di Angri ricoverato in rianimazione all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore con i sintomi della “Febbre del Nilo”. Si tratta del secondo caso in poche settimane in provincia di Salerno.

Nocera Inferiore, contrae la “febbre del Nilo”: è gravissimo in ospedale

I medici hanno riscontrato la presenza del virus trasmesso dalle zanzare: per il paziente una forma molto seria di encefalite. Dall’ospedale Cotugno di Napoli, specializzato in malattie infettive, è arrivata in queste ore la conferma della presenza della “west nile” nell’organismo del paziente.

Le condizioni dell’uomo al momento sono gravi: l’anziano è infatti intubato e lotta per la vita. Finora in provincia di Salerno si contano due vittime: si tratta di pazienti, affetti anche da altre gravi patologie, che avevano contratto la febbre del Nilo in circostanze ancora da chiarire.