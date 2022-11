E’ da alcuni giorni che è circolata la notizia di una presunta malattia che avrebbe colpito Nino d’Angelo. Il post, presente sui social, lo mostra a letto, probabilmente in una stanza d’ospedale. A spiegare cosa sia accaduto ci ha pensato lo stesso artista con una smentita ufficiale.

“Nino d’Angelo sta male”, la smentita del cantante su Instagram

Anche Nino ha avuto problemi di salute. Ha confessato infatti di aver sofferto di una brutta depressione dopo la perdita della mamma. Lo scorso anno ha contratto il Covid ed è stato in isolamento. Tuttavia non soffre di alcuna malattia. La foto che sta girando con insistenza in queste ore probabilmente risale proprio a periodi precedenti in cui l’artista non è stato bene. Per smentire le voci di questi giorni, il cantante di San Pietro a Patierno ha fatto ricorso all’ironia e ha scelto Instagram come piattaforma da cui smontare la fake news.

“Ringraziando a Dio non sono malato e stong frisco e tuosto”. D’Angelo ha usato per il post di smentita la stessa foto usata dagli autori della “bufala”. Il 65enne ha aggiunto alla sua smentita anche le emoticon delle corna a mo’ di simpatico scongiuro. Insomma, si tratta di un falso allarme: i fan di Nino possono stare tranquilli. L’artista, intanto, si gode la nascita del suo ultimo nipotino, Gaetano, che pochi mesi fa ha festeggiato il suo primo compleanno.