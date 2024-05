Si è dimessa l’assessora al Bilancio del Comune di Villaricca, Mailyn Flores. Con una lettera indirizzata al sindaco Francesco Gaudieri, oltre a rassegnare le sue dimissioni, l’ormai ex assessora ha anche espresso le motivazioni alla base della sua decisione: Flores ricoprirà un prestigioso incarico presso il Ministero della Giustizia, perciò non potrà più assolvere ai compiti e ai doveri da assessore.

Villaricca, si dimette assessora al Bilancio. Il sindaco Gaudieri difende Flores da attacchi dell’opposizione

Secondo l’opposizione, le dimissioni di Flores sarebbero segno di una maggioranza che comincerebbe già a scricchiolare. Qualche giorno fa, la lista civica “Napoli Nord – Villaricca” ha pubblicato un post durissimo contro l’amministrazione Gaudieri: “La notizia non è trapelata ancora ufficialmente, poiché qualcuno dalla mente “fine” ed innamorato delle strategie, avrà suggerito di spiegare tale dimissioni con un fantomatico nuovo ruolo di prestigio della oramai ex assessora! Nulla di più falso a nostro giudizio, poiché la verità è unica e semplice: oramai a Villaricca regna il caos”.

La replica dei sindaco del Comune a Nord di Napoli non si è fatta attende: “Contrariamente a quanto sostenuto, chi afferma che Flores è scappata di fronte alle difficoltà della contabilità del Comune non ha compreso lo spirito e l’intelligenza del nostro assessore: Flores si è dimessa perché ha ricevuto un nuovo e più prestigioso incarico al Ministero della Giustizia e ovviamente per rispettare la Giunta dei cittadini, ha ritenuto opportuno dimettersi dalla carica di assessore al Bilancio”, commenta Gaudieri ai microfoni di Teleclubitalia. “Siamo alla ricerca di un nuovo assessore, che abbia due caratteristiche: sia brava dal punto di vista contabile e sia anche quota rosa”, conclude il primo cittadino.