Napoli, Bologna e adesso Palermo. È inarrestabile il fenomeno “New Martina” che conta oltre otto milioni di follower sui social. Folla e urla ad accogliere Carmen Fiorito, volto di New Martina, all’inaugurazione del nuovo punto vendita di cover, pellicole e accessori per cellulari in Sicilia, alla stregua di una star. Lei emozionata entra nel suo nuovo locale accolta da un bagno di folla e dalle urla delle fan.

La ragazza poco più che ventenne è diventata nota applicando pellicole protettive per i cellulari. Nulla di straordinario se non fosse per la modalità, semplice e spontanea con cui si mostra sui social proprio mentre svolge il suo lavoro. Un successo innegabile che ha reso la ragazza napoletana popolare in tutta Italia. Dalle pellicole al business. I numeri di New Martina sono da capogiro e paragonabili a grandi attività, come del resto la sua è diventata.

Oltre tre milioni di fatturato che la giovane Carmen, “martirizzando” i telefoni riesce a portare a casa oltre l’affetto dei suoi follower. Amata e criticata allo stesso tempo. Come ogni TikToker che si rispetti ci sono gioie e dolori tra i gossip della sua presunta love story con Patrizio Chianese. Intanto “New Martina” in meno di un anno è riuscita a inaugurare due store e a scrivere anche un libro che narra della sua storia posizionandola tra le influencer (o imprenditrici digitali) più seguite in Italia.