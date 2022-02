In Campania torna la neve. Da questa mattina si registrano temporali forti su tutta la regione ma non solo. Le piogge insistenti e i termometri in discesa hanno determinato la formazione di un vasto strato di neve sul vulcano, visibile in queste ore dalle abitazioni di Napoli e dei paesi della fascia costiera.

Neve ad Avellino e sul Vesuvio

Fiocchi di neve hanno imbiancato, in queste ore, sia la provincia di Avellino che il Vesuvio. La neve si è depositata su strade, auto e balconi rendendo spettacolari le cittadine dell’Irpinia. Nonostante al momento siano cessate le piogge, le temperature restano ancora fredde.

Allerta meteo neve in Campania: le previsioni per sabato e domenica

Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente anche intense. Possibili raffiche di vento nei temporali. A questo quadro meteo è associato un rischio idrogeologico localizzato con possibili frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi anche in linea con i rispettivi Piani comunali e agli automobilisti di mettersi in viaggio solo se dotati pneumatici da neve.