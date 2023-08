Caldo a Ferragosto. Almeno fino al 23-24 del mese. Una nuova ondata anticiclonica sta per raggiungere l’Italia. Ad essere colpito sarà soprattutto il Centro-Nord, con conseguenze meno intense al Sud.

Nerone arriva in Italia, caldo fino al 23-24 del mese

L’anticiclone – già ribattezzato Nerone – ha raggiunto le nostre latutidini. Mentre i settori alpini potranno essere interessati da temporali improvvisi, cielo sereno e soleggiato prevaranno su tutta la Penisola. Ad essere travolte dall’ondata di calore saranno soprattutto le regioni centrali.

In particolare i valori massimi saliranno gradualmente fin oltre i 33-35 gradi come a Firenze, Bologna, Pavia, Mantova, Alessandria, Milano, Perugia, Pistoia. La capitale, almeno fino a venerdi 18 non supererà i 33-34 gradi, dopo di che anch’essa salirà fin verso i 36-37 gradi all’ombra. Infine sulla Sardegna, nelle zone interne meridionali si potrebbero toccare addirittura i 40 gradi.

Al Sud

Al sud invece ci saranno delle deboli correnti settentrionali che mitigheranno la calura agostana. Le temperature oscilleranno tra i 20 di minima e i 32-33 gradi di massima, con picchi maggiori in Sicilia e in Puglia. Le serate saranno leggermente più afose con un tasso di umidità in rialzo.