E’ una delle deleghe più complesse per il Comune di Marano, quella al Bilancio, affidata dal neo sindaco Morra a Tina Russo, dipendente del Comune di Mugnano e già assessore a Giugliano.

Essendo il comune di Marano in dissesto, il bilancio non sarà semplice da gestire per la neo assessora.

Uno dei problemi principali è quello relativo alla riscossione dei tributi, questione su cui l’assessore proverà a intervenire.