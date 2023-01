Una nebbia fittissima è scesa sull’area a nord di Napoli subito dopo l’esplosione dei botti di Capodanno. Un fenomeno meteorologico insolito per Napoli e provincia, anche se l’enorme quantità di zolfo rilasciata dall’esplosione dei fuochi d’artificio potrebbe aver addensato ancora di più la foschia tramutandola in nebbia in alcune zone. Centinaia gli automobilisti che in queste ore sono bloccati in strada a causa della scarsa visibilità.

Nebbia dopo i fuochi tra Giugliano e Villaricca: incidente e “doppio senso” in tilt

Sulla circumvallazione esterna, tra Giugliano e Villaricca, nei pressi del cimitero di Villaricca, si registrano chilometri di coda a causa anche di un incidente tra auto. La dinamica è ancora tutta da accertare e al momento non si conoscono le condizioni di eventuali feriti.

Anche nei pressi di “Gloria”, in direzione Giugliano, si è verificato un scontro tra auto a causa della scarsa visibilità. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Si raccomanda di procedere con molta cautela e di evitare di uscire se non necessario.