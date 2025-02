“Natura, Arte e Ambiente”. È questo il nome della mostra promossa da Dreamer – partners, a cura di Franco Riccardo, che verrà inaugurata venerdì 21 febbraio 2025 alle ore 17:00 presso il Palazzo Russo (6° piano) di Via Aniello Palumbo a Giugliano.

“Natura, Arte e Ambiente”, la mostra di Chiara Di Domenico e Lucia Gangheri nella redazione di Teleclubitalia

L’esposizione vede protagoniste le artiste Chiara Di Domenico e Lucia Gangheri, le cui opere esplorano il profondo legame tra arte e natura, celebrando la bellezza del mondo naturale e invitando a una riflessione sulla relazione tra l’uomo e il suo ambiente.

La natura, da sempre fonte inesauribile di ispirazione per gli artisti, viene interpretata attraverso una ricerca visiva che fonde forme, colori e motivi, dando vita a un percorso che esalta la bellezza e al contempo stimola un dialogo sulla necessità di preservare il nostro ecosistema.

Questa mostra rappresenta il primo passo di un progetto più ampio volto all’emersione dei linguaggi dell’arte contemporanea in un contesto di sospensione e riflessione. Un viaggio visivo in cui l’arte diventa specchio del cambiamento, nella convinzione che la bellezza, la cultura e l’arte siano strumenti essenziali per un futuro più consapevole.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla sensibilità del Dott. Giovanni F. Russo, Direttore di Dreamer – Partners, e al contributo di numerosi professionisti dell’informazione che hanno reso questo spazio un punto di riferimento per la comunicazione culturale e giornalistica nella Regione Campania.

Contatti per informazioni:

Tel. 081.894.48.78

Email: [email protected]

Dreamer – Partners

Editoria / Comunicazione