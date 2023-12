Sono diversi gli episodi di violenza che si sono verificati a Natale. L’ultimo, in ordine di tempo, si è accaduto ad Ercolano, in via IV Novembre. Nella notte della Vigilia è scoppiata una violenta rissa in strada che ha visto coinvolte più di venti persone. Le stesse hanno poi circondato un’auto dei Carabinieri accorsa sul posto.

Natale di terrore ad Ercolano: in 20 danno vita ad una rissa e circondano l’auto dei Carabinieri

A darne notizia è il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto il video dell’aggressione da alcuni residenti che hanno ripreso la scena.

Un uomo ha raccontato di un folto gruppo di ragazzi coinvolti in una violenta colluttazione. Due giovani erano fuggiti a bordo di una Fiat Panda nera. I militari hanno individuato l’auto in pochi minuti: alla guida c’erano un 22enne, nella vettura anche un 25enne e due ragazze. Durante il controllo in strada, circa 25 persone hanno circondato la pattuglia e l’auto dei giovani, probabilmente vero obiettivo del gruppo.

I due carabinieri, divisi dall’urgenza di evitare il linciaggio agli occupanti della Panda e di essere a loro volta colpiti, hanno mantenuto la calma e arginato la folla. I rinforzi sono arrivati poco dopo e i due giovani sono stati portati in caserma. Le persone che avevano accerchiato i militari dell’arma sono scappate ma gli uomini della benemerita sono al lavoro per la loro identificazione.

Il commento di Borrelli

“Ci auguriamo che tutti i protagonisti di questa squallida vicenda vengano identificati, denunciati e condannati – ha commentato il parlamentare Francesco Emilio Borrelli -. Il problema, però, non è solo, ovviamente, il singolo episodio ma la piega che sta prendendo la nostra società. La violenza è all’ordine del giorno e questo perché fino ad oggi si è tollerato troppo. È tempo di invertire la rotta.”