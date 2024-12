Natale al CAAN, al via la IV edizione: solidarietà, degustazioni e lo spettacolo de “I Ditelo Voi”

Tutto ormai pronto per la IV edizione di “Natale al CAAN”. Domenica 15 dicembre il Centro Agro Alimentare di Napoli, con sede a Volla, ospiterà il tradizionale evento natalizio, gratuito, in Galleria Ortofrutta, organizzato dalla società CAAN, con il patrocinio morale del Comune di Napoli, e in partnership con Cooperativa Napoli Libera, Consorzio Terra Italiana, AICAN, Agricral, Filt CGIL e IPSSEOA A. E. Ferraioli di Napoli. Una giornata all’insegna del divertimento e dello spettacolo, ma senza trascurare i temi cruciali che investono l’agroalimentare.

A fare da filo conduttore della giornata, che sarà aperta dai saluti del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell’assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato, sarà la questione dello spreco alimentare. Sarà presentato in anteprima il progetto “Mela Creo – una seconda opportunità”; un laboratorio artigianale di marmellate di mela annurca, che saranno realizzate dai ragazzi detenuti presso l’Istituto penitenziario minorile di Nisida, grazie alla collaborazione dei docenti dell’Istituto alberghiero Ferraioli e alle mele annurche donate dalle imprese CAAN.

“Ad ispirare il progetto – spiega Carmine Giordano, presidente del Centro Agro Alimentare – sono stati i tanti episodi di violenza e devianza minorile balzati in questi mesi agli onori della cronaca. Con questa sinergia interistituzionale – prosegue – cerchiamo di fare qualcosa di concreto contro lo spreco alimentare, allungando la shelf life dei prodotti, ma soprattutto auspichiamo di creare percorsi virtuosi e scambi di esperienze che possano tramutarsi in opportunità per il reinserimento

nel mondo produttivo e sociale dei ragazzi di Nisida”.

“Con Mela Creo, il Centro Agro Alimentare di Napoli dimostra grande sensibilità e lungimiranza perché il progetto – evidenzia il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi – non ha solo la valenza sociale e di lotta allo spreco alimentare che hanno anche iniziative come la donazione di prodotti invenduti a chi ha bisogno. Mela Creo ha anche un risvolto concreto: dare ai ragazzi dell’istituto di Nisida la possibilità di svolgere nuove attività significa aiutarli nel loro percorso di reinserimento, contribuendo a spezzare il senso di marginalità che spesso li accompagna e riducendo il rischio di recidiva. L’Amministrazione sostiene questa iniziativa e altre simili che potranno essere avviate in futuro e ringrazia i vertici del Caan e tutti gli operatori coinvolti”. A fargli da eco, l’assessora Armato.

“Il Comune aderisce convintamente a questo progetto che ha la finalità di creare e valorizzare le competenze necessarie contro lo spreco alimentare – dice l’Assessora al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli Teresa Armato -. La

formazione rappresenta un tassello indispensabile per offrire nuove opportunità ai nostri ragazzi e sensibilizzare sull’argomento i cittadini e le imprese”.

Terminata la parte istituzionale, si darà il via allo show vero e proprio, condotto dagli speaker di Radio Onda web Francesco Palmieri e Rosanna Bennardo. Sul palco il trio comico napoletano I Ditelo Voi che rappresenteranno lo spettacolo “Che grandi figli di Befana”. Non mancherà, come sempre, il buon cibo. Docenti ed allievi dell’Istituto alberghiero Ferraioli, diretto dalla prof.ssa Rita Pagano, rivisiteranno le classiche ricette della tradizione natalizia napoletana con i prodotti agroalimentari offerti dal CAAN. Ed ancora sport e divertimento per i più piccini, con campetti di minibasket, gonfiabili e animazione, e la donazione di oltre 300 kit della solidarietà, confezionati con frutta e verdura fresca dalla Cooperativa Napoli libera presieduta da

Stefano Luciano, alle onlus, cooperative sociali e parrocchie del territorio.

