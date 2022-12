Sorpreso a parcheggiare la propria Ferrari sulla pista ciclabile. E’ quanto documenta una foto pubblicata sul profilo del parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

Natale a Villaricca, parcheggia la Ferrari sul marciapiede: la foto è virale

Nell’immagine, che ha fatto presto il giro del web, si vede una fuoriserie del cavallino rampante, questa volta però di colore blu, parcheggiata sulla pista ciclabile di via Campana. Non sappiamo per quanto tempo sia stata lasciata lì, ma di certo la presenza della macchina di lusso su una delle arterie principali che collega Villaricca con Marano e Quarto non è passata inosservata, tanto che un passante ha ben pensato di usare il proprio smartphone per immortalarla.

«Ciao Francesco, qui siamo a Villaricca in via Campana – ha scritto il lettore -. E’ normale parcheggiare la Ferrari sul marciapiede e sulla pista ciclabile? Le persone non potevano passare. Sfoggiano macchine super costose e poi non pagano 4 euro per un parcheggio». Il commento di Borrelli è stato condiviso da molti: «Una vergogna».