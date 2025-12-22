Natale a Pozzuoli, alla darsena musica e spettacoli

Pozzuoli, musica in filodiffusione dalla Darsena al centro storico per la vigilia di Natale. Il centro storico di Pozzuoli si prepara a vivere una vigilia di Natale all’insegna della musica e della condivisione.

Il 24 dicembre, in occasione del Pozzuoli S’Move Festival, la città sarà attraversata da un sistema di filodiffusione che porterà la musica dalla Darsena fino alle principali strade e piazze del centro.

Per la prima volta, tutti i locali coinvolti nell’iniziativa diffonderanno lo stesso sottofondo musicale attraverso casse acustiche posizionate all’esterno, accompagnando gli aperitivi della vigilia e creando un unico percorso sonoro urbano. L’evento è promosso dal comitato “Darsena-Pozzuoli” e rappresenta il secondo appuntamento del festival S’Move, il cui nome richiama il fenomeno del bradisismo e il movimento continuo del territorio flegreo.

Natale a Pozzuoli

Ospite della giornata sarà Anfisa Letyago, DJ e producer tra le più apprezzate a livello internazionale nella scena elettronica. L’artista vanta collaborazioni con importanti nomi della musica mondiale, tra cui Swedish House Mafia e Moby, ed è riconosciuta per uno stile capace di unire ricerca sonora ed energia narrativa.