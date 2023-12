A Giugliano arriva il Natale. L’amministrazione comunale ha reso noto il calendario degli eventi in programma il prossimo weekend che proietteranno la città nell’atmosfera natalizia.

Giugliano si veste di Natale: venerdì accensione delle luci. Domenica mercatino e villaggio

Sarà una “due giorni” ricca di iniziative quella che si terrà nella città a nord di Napoli tra l’8 dicembre e il 10. Nel giorno dell’Immacolata, alle 17, in piazza Annunziata, ci sarà l’accensione delle luminarie accompagnata da uno spettacolo pirotecnico che sancirà l’inizio delle festività. Alle 18, in piazza Matteotti, una cover band di Pino Daniele sarà il sottofondo musicale al primo giorno di festa.

Domenica previsti nuovi eventi, anche in mattinata. In Piazza Annunziata, dalle 10 alle 21, sarà allestito un mercatino con l’esposizione di prodotti natalizi artigianali, mentre alle 17 e 30, in piazza Gramsci, prenderà vita un vero e proprio villaggio con spettacoli d’animazione. Protagonista della giornata sarà anche piazza Matteotti: alle 17 e 30 è prevista infatti un’esibizione delle scuole di danza locali e alle 18 e 30 una sfilata di brand giuglianesi con le alunne dell’IS Marconi. In entrambi i giorni sarà istituita dalle 16 fino a sera un’isola pedonale così da favorire anche il commercio del centro cittadino.