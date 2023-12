Giugliano. Il luogo pop per eccellenza della terza città della Campania, per intenderci quello che ospita abitualmente il“mercato del giovedi”, stasera venerdi 22 dicembre, ospiterà i due live in occasione del Natale a Giugliano. A partire dalle ore 20,00 ad esibirsi in via Pigna gli artisti Lele Blade e Tony Tammaro. Amatissimi dal pubblico proporranno al pubblico di Giugliano, in due distinti segmenti della serata, i loro successi.

Ci sarà anche un momento dedicato al Dj Set. L’iniziativa si innesta nel fitto calendario di appuntamenti previsti per il Natale a Giugliano promosso dall’amministrazione comunale con la collaborazione di Azzurra Spettacoli.