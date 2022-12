Un calendario ricco di eventi, tra centro e fascia costiera, quello presentato questa mattina al Comune di Giugliano. Sport, cultura, musica ed eventi dedicati ai bambini per la kermesse che inizierà il 10 dicembre con l’accensione delle luci di natale in centro e si concluderà il 6 gennaio con la befana solidale.

Natale a Giugliano, presentato il calendario degli eventi: Placido e Comunale tra i nomi

L’11 dicembre verrà installato il villaggio animato di Babbo Natale. Partecipazione delle scuole con Marconi in festa il 16 dicembre in piazza Gramsci e Minzoni al teatro alla chiesa delle Concezioniste. Il 15 dicembre aprirà il villaggio degli elfi in piazza Mancini a Varcaturo. Il 18 dicembre l’amatissima youtuber Lucilla si esibirà in villa comunale alle ore 11.

Il 21 dicembre sarà inaugurato un murale presso la biblioteca comunale. Il 23 dicembre sarà in scena lo show del comico di Zelig, originario di Giugliano, Vincenzo Comunale. Il 24 e il 31 dicembre torna l’aperitivo di Natale in piazza Matteotti e in piazza Gramsci.

Il 27 e 28 dicembre protagoniste le fiabe di Gian battista Basile alle Concezioniste. Il 29 dicembre l’attore e regista Michele Placido si esibirà in Serata d’Onore al Santuario dell’Annunziata. Il 5 gennaio si terrà il Concerto Rapsodia, opera teatrale nella riscoperta chiesa di San Rocco. Il 6 gennaio, infine, megatombolata in via Roma.