Il Primo Maggio doveva essere una giornata di festa, ma a via Sibilla, a Pozzuoli, si è trasformata in un incubo per automobilisti e residenti.

Caos lidi a Pozzuoli il Primo Maggio: denunciati tre imprenditori per eventi abusivi

Decine di auto dirette ai lidi balneari hanno completamente bloccato la circolazione stradale, provocando disagi e rallentamenti per ore. A seguito dell’episodio, i Carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno avviato un’indagine per ricostruire l’origine del caos.

Dagli accertamenti è emerso che tre imprenditori, amministratori unici di altrettanti lidi della zona, avevano organizzato eventi musicali con la partecipazione di DJ di fama, richiamando centinaia di persone. Gli eventi, tuttavia, si sono svolti senza le necessarie autorizzazioni. Nessuna licenza, né certificato di agibilità, né permessi per l’apertura di luoghi di pubblico spettacolo: un’operazione completamente abusiva.

I tre imprenditori sono stati denunciati e dovranno ora rispondere di “apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo”, “mancanza del certificato di agibilità” e “organizzazione abusiva di eventi pubblici”. Le forze dell’ordine stanno valutando eventuali responsabilità anche sul fronte della sicurezza, vista la totale assenza di misure previste per la gestione di eventi con un alto afflusso di persone.