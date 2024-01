Giugliano. Il calendario di eventi natalizi a Giugliano si chiude con l’Accademia Musicale Liliarium. Sabato 6 gennaio 2024 alle ore 19,45 avrà luogo presso Convento dei Monaci il concerto per l’Epifania.

Ventidue voci corali in formazione concertistica e dieci voci soliste, saranno accompagnate dall’orchestra diretta dal Maestro Nunzio Avallone. A coordinare le voci, il direttore del coro, e quindi dell’Accademia, il maestro Raimondo Gargiulo.

Il primo tempo del concerto sarà dedicato alla lirica di ispirazione religiosa, con brani di Cimarosa, Mascagni, Verdi, Puccini, Gounod, Rossini e Mercadante. Il secondo tempo comprenderà undici brani della tradizione natalizia internazionale, da White Christmas a Oh Happy Day, Santa Claus is coming to town, Let is now, Blue Christmas. L’ingresso all’evento è libero.