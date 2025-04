Secondigliano compie un altro passo verso l’inclusione e lo sport per tutti: nasce il “Secondigliano Special“, la prima squadra paralimpica del quartiere, frutto della collaborazione tra Secondigliano ASD, l’associazione Un Posto nel Mondo e l’associazione La Battaglia di Andrea, quest’ultime attive nel mondo dell’autismo e delle disabilità. Grazie a questa importante sinergia, il team parteciperà alle attività della FIGC – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, offrendo a tanti ragazzi e ragazze con disabilità l’opportunità di scendere in campo, divertirsi e mettersi in gioco.

Nasce il “Secondigliano Special”: il calcio paralimpico sbarca nell’area nord

Un progetto ambizioso che prende vita in un luogo simbolo del quartiere: il campo del parco Laudati all’interno del Rione dei Fiori, recentemente riqualificato grazie all’impegno del Secondigliano ASD e al sostegno della Fondazione del Fatto Quotidiano, che ha contribuito con una raccolta fondi a restituire ai giovani del quartiere uno spazio sportivo sicuro e accogliente.

«La squadra Secondigliano Special rappresenta una svolta per il nostro territorio, perché sarà la prima formazione calcistica composta da bambini con autismo e altre disabilità – dichiara Elvira Terracciano, presidente dell’associazione “Un Posto nel Mondo” – Questo progetto non è solo un’opportunità sportiva, ma anche un simbolo di inclusione e solidarietà.

La squadra sarà guidata da Damiano Barretta, papà di un bambino dell’associazione, che insieme a me e Asia Maraucci de La Battaglia di Andrea, accompagnerà i ragazzi in questa nuova avventura. Un ringraziamento speciale va a Vincenzo Strino, presidente del Secondigliano ASD, il cui impegno e dedizione hanno reso possibile tutto questo. Grazie alla sua visione, questo progetto permetterà ai ragazzi di crescere, imparare e vivere lo sport in un contesto inclusivo e positivo».

L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia di promozione dello sport come strumento di aggregazione, crescita e integrazione sociale. La partecipazione alle competizioni della FIGC rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma soprattutto un messaggio chiaro: il calcio è di tutti e per tutti.