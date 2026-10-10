Napoli, voragine in vico della Neve: auto sprofonda con un ragazzo a bordo

Paura nella serata di venerdì 9 ottobre a Materdei, dove una voragine si è aperta in vico della Neve, facendo sprofondare un’automobile con un ragazzo a bordo. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, il cedimento è avvenuto intorno alle 21:30, nei pressi del civico 30.

Il salvataggio e il trasporto in ospedale

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno portato in salvo il giovane. Il ragazzo è stato successivamente accompagnato in ospedale da un’ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro. Stando alle prime informazioni riferite dalla testata, era sotto choc ma non avrebbe riportato ferite. È andato comunque in ospedale per sottoporsi ad accertamenti. L’intervento ha coinvolto anche polizia municipale, protezione civile e personale sanitario. Ancora da appurare le cause dello sprofondamento, forse legate alle forti piogge di queste ore.